Capacete para pilotos de caça permite ver através da fuselagem

Apenas o pescoço e os ombros provam que ali há um ser humano. É assim que a próxima geração de pilotos de caça da Força Aérea Britânica vai parecer com um novo capacete tecnológico desenvolvido para batalhas no ar. A informações foi publicada nesta segunda-feira, 12, no jornal inglês Daily Mail. Os olhos verdes por trás do visor denunciam que o capacete foi comparado ao robô assassino vivido por Arnold Schwarzenegger no filme O Exterminador do Futuro. Pilotos controlando o caça F-35 poderão ver o chão através da fuselagem de seus aviões. Uma série de câmeras de alta resolução colocadas do lado de fora da máquina transmite imagens para dentro do capacete, inclusive durante a noite, com tecnologia infra-vermelha. Sensores especiais no cockpit monitoram o movimento da cabeça do piloto, e projetam a imagem externa conforme a direção dos olhos. Computadores de bordo ajudam na percepção do piloto e cruzam as informações vistas dentro do capacete com dados de localização e inimigos e outtros alvos. É gerada com precisão a distância dos alvos, mesmo com o avião voando a centenas de quilômetros por hora. A Força Aérea Britânica vai comprar 150 novos aviões a 10 bilhões de libras (R$ 36,6 bilhões) - ou 66 milhões de libras (R$ 241 milhões) cada.