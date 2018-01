Capacidade da internet pode começar a se saturar em 2010

O crescente uso da internet e a falta de investimento em infra-estrutura podem saturar a rede em apenas três anos, afirma um estudo da empresa de consultoria Nemertes Research anunciado nesta quarta-feira, 21, em San Francisco (EUA). Segundo Nemertes, os usuários terão que contar com cortes no serviço da internet a partir de 2010 se não for elevado drasticamente o investimento. A situação será especialmente preocupante na América do Norte, acrescentou o estudo. Os provedores deveriam investir entre US$ 42 bilhões e US$ 55 bilhões - ao redor de 65% mais do que estimam os planos atuais - para elevar a capacidade. O principal problema é que a infra-estrutura atual não pode cobrir a crescente demanda de conexão à internet de banda larga, assinalaram. Nemertes reconheceu que este estudo é só "a melhor aproximação possível" da situação real, pois a internet é "quase opaca à investigação". Isto ocorre porque os provedores comerciais não divulgam informação por causa da concorrência e para não colocar em perigo a privacidade dos usuários.