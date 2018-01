Capela Sistina ganha réplica virtual no Second Life

A famosa Capela Sistina, construída no Vaticano em 1483 e cujas paredes e tetos receberam pinturas de expoentes do Renascimento, como Michelangelo, Perugino, Botticelli e Rafael, tem uma réplica no mundo virtual do Second Life. A recriação, inclusive, é autorizada pela Igreja Católica. Veja galeria de imagens da Capela Sistina Veja também Outras imagens do Second Life Mais sobre a Capela Sistina Cada afresco e tapeçaria é identificado com o nome e o autor. A capacidade de voar que os avatares têm torna a visita única, já que é possível chegar perto das obras – na vida real, turistas usam binóculo para admirar as paredes. É possível também mover a tela como se fosse uma câmera, inverter o ângulo, alterar enquadramento e aproximar/afastar a visão dos afrescos. Como o prédio tem proporções reais, o avatar se sente como se estivesse na Capela Sistina verdadeira. A recriação foi desenvolvida por Steven J. Taylor, diretor de computação do Vassar College, escola de artes de Nova York. Todo visitante recebe um cartão com informações históricas sobre a Igreja e a capela, usada na vida real para conclaves de bispos na escolha de papas. As coordenadas para visitar a Capela Sistina são Vassar (165, 91, 24). Quem tem o software do Second Life instalado, pode clicar aqui para ser teleportado diretamente para o local. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.