Capital de Honduras se prepara para chegada do furacão Félix As fortes chuvas provocadas pelo furacão Félix castigam na quarta-feira o montanhoso interior de Honduras. A tempestade se aproxima da capital, Tegucigalpa, ameaçando provocar perigosos deslizamentos e inundações, depois de matar quatro pessoas na vizinha Nicarágua. O Félix chegou na terça-feira ao litoral da América Central como um furacão da categoria 5, o topo da escala, ameaçando repetir a devastação provocada pelo Mitch, que matou mais de 10 mil pessoas na região em 1998. O governo hondurenho retirou 30 mil pessoas da rota do Félix, que ao atravessar todo o país foi rebaixado a simples depressão tropical. Seus ventos máximos caíram para 45 quilômetros por hora, mas mesmo assim há previsão de 150 a 250 milímetros de chuvas no norte da Nicarágua e de El Salvador, de 200 a 380 milímetros em grande parte de Honduras, e até 640 milímetros nas áreas montanhosas. "Essas chuvas devem produzir inundações-relâmpago e deslizamentos capazes de matar. As pessoas em áreas propensas a enchentes devem tomar todas as medidas necessárias para proteger a vida e os bens", disse o Centro Nacional de Furacões dos EUA, com sede em Miami. Quase metade dos 800 mil habitantes de Tegucigalpa vive em áreas que o governo considera perigosas, a maioria em encostas de morros. Há também grande concentração urbana junto a rios que podem facilmente transbordar. "Aqui chove por duas horas e a cidade inunda. Estão dizendo que poderia chover por 18 horas, e estamos nos preparando para o pior", disse o prefeito da capital, Ricardo Alvarez, à Reuters. O Félix matou pelo menos quatro pessoas na costa caribenha da Nicarágua, onde os ventos arrancaram telhados e árvores. No mês passado, o Caribe registrou outro furacão da categoria 5, o Dean, que matou 27 pessoas. Foi a primeira vez na história que duas tempestades do Atlântico chegaram em terra na mesma temporada como furacões da categoria 5. É a quarta vez desde o início dos registros, em 1851, que um mesmo ano registra mais de um furacão com a força máxima. No Pacífico, o furacão Henriette ruma para o norte, cruzando o golfo da Califórnia em direção à parte continental do México, depois de provocar fortes ventos e chuvas no balneário de Los Cabos, na península da Baixa Califórnia, na terça-feira.