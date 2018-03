Capital paulista pode ter chuvas fortes hoje à tarde

A capital paulista deve ter chuvas fortes na tarde de hoje, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O avanço de uma frente fria do Oceano pela costa do Sudeste junta-se à uma área de baixa pressão no continente, provocando chuvas no decorrer da tarde e da noite com intensidade moderada à forte.

A manhã começou com céu fechado e chuviscos em pontos isolados da capital. A máxima deve oscilar entre os 22ºC. Segundo o CGE, há risco para a formação de alagamentos na capital e nas cidades vizinhas no fim da tarde. Amanhã, a passagem da frente fria pelo litoral do Sudeste mantém o tempo fechado e chuvoso na faixa leste do Estado, que inclui a capital e Região Metropolitana.