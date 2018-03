Capital paulista registra tarde mais fria do ano A cidade de São Paulo registrou hoje a tarde mais fria do ano. Por volta das 13 horas, a estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no Mirante de Santana, na zona norte, registrou 13,1ºC. A temperatura mais baixa registrada em 2009 até então ocorreu em 24 de julho, quando marcava 13,3ºC. Os termômetros dos aeroportos também registraram as baixas temperaturas. Em Congonhas, na zona sul, o índice chegou 13ºC, e no aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, a 14ºC.