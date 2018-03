A recente mudança no tempo na capital, no litoral e na região dos vales do Paraíba e do Ribeiro resulta da passagem de uma frente fria. O céu nublado e a chuva leve, entretanto, restringiram-se a essas regiões. No interior do Estado, o feriado prolongado em homenagem a Tiradentes foi ensolarado. A previsão é que o sol reapareça na capital amanhã, mas em meio a muitas nuvens, e que chova até quinta-feira.