Capitão da seleção sul-africana de futebol é morto ao proteger namorada em roubo

O goleiro do Orlando Pirates, de 27 anos, morreu no domingo após levar um único tiro no peito disparado pelos invasores dentro da casa da namorada, a atriz e cantora Kelly Khumalo, na cidade de Vosloorus.

"Os homens invadiram a casa e pediram os celulares, dinheiro e outros bens de valores", disse o secretário de Segurança Pública, Sizakele Nkosi-Malubane, a repórteres no local do crime.

"Senzo tentou proteger Kelly porque um dos homens estava com a arma apontada para ela", acrescentou.

Segundo a polícia, dois homens entraram na casa de Kelly por volta das 20h (horário local), onde o jogador estava em uma festa. Um terceiro assaltante esperou do lado de fora da casa, e os três conseguiram fugir depois do roubo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meyiwa foi declarado morto na chegada ao hospital, de acordo com a polícia.

O técnico da seleção sul-africana, Ephraim Mashaba, confortou vários colegas de equipe de Meyiwa que foram ao hospital pouco após o incidente.

"Podemos garantir a todos os sul-africanos que faremos tudo que pudermos fazer para pegar os assassinos de Meyiwa", disse a polícia da África do Sul em sua conta no Twitter, oferecendo recompensa de 150 mil rands (13.700 dólares).

Meyiwa foi capitão da África do Sul nos últimos quatro jogos pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, sem levar nenhum gol, e jogou no sábado quando seu clube avançou para as semifinais da Copa da Liga sul-africana.

O clássico da liga local entre os rivais de Soweto Orlando Pirates e Kaiser Chiefs no próximo fim de semana foi adiado devido à morte do jogador.

(Reportagem adicional de Siphiwe Sibeko e Tiisetso Motsoeneng)