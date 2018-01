Cápsula do tempo do Yahoo terá material brasileiro Os internautas brasileiros já podem ter acesso ao site em português do Projeto Cápsula do Tempo do Yahoo!. Pelo site, será possível enviar fotos, textos, vídeos, músicas e outros materiais que serão arquivados de maneira a preservar para o futuro um retrato da vida em 2006. A iniciativa do Yahoo! é mundial e o site tem versão em 10 idiomas para facilitar o acesso de diversos países ao projeto. Todos os arquivos serão guardados e abertos somente em 2020, no aniversário de 25 anos do Yahoo! e cópias do material também ficarão arquivadas no Instituto Smithsonian, em Washington(EUA). No site criado para o projeto existem informações sobre como enviar arquivos. ?Estamos orgulhosos de poder documentar este momento da história, celebrar o poder da comunidade global online e oferecer uma espécie de fotografia de quem nós somos em 2006 para as gerações futuras?, diz Jerry Yang, co-fundador e presidente do Yahoo!. Para ajudar em um mundo melhor hoje, ao enviar materiais para a Cápsula do Tempo, os internautas poderão ainda escolher entre sete instituições assistenciais globais que receberão doações do Yahoo! ao final do projeto.