Captação de água é retomada após dois meses em Itu Depois de dois meses fora de operação por causa do nível baixo, as bombas do sistema de captação das represas do Itaim e do Fubaleiro voltaram a ser ligadas nesta terça-feira, 4, em Itu, na região de Sorocaba. As chuvas dobraram o volume de água e trouxeram a esperança de que o racionamento, iniciado há nove meses na cidade paulista, esteja com os dias contados.