Caracu desperta interesse de criadores O gado caracu, originário da Penísula Ibérica, vem despontando no mercado como uma raça moderna e competitiva e já começa a despertar o interesse de produtores que procuram por raças de gado europeu adaptado aos sistemas de produção no cruzamento industrial. Atualmente no Brasil, cerca de 380 propriedades criam gado da raça caracu e já são cerca de 60 mil animais registrados. Estes são alguns dos dados de pesquisa sobre a qualidade da carne da raça e os avanços técnicos que a Associação Brasileira de Criadores de Caracu (ABCCaracu) vão apresentar durante o workshop Caracu, carne para mercados exigentes, que será realizado no dia 22, no Centro de Pecuária de Corte do Instituto de Zootecnia (IZ), em Sertãozinho (SP). Estão programadas palestras sobre programa de seleção para peso, característica da carcaça, qualidade da carne, estudos sobre produção eficiente de carne, desempenho do caracu em confinamento, características de carcaça e resistência a carrapato e tecnologias geradas para a raça. As palestras serão ministradas por pesquisadores do IZ, do Instituto Agrônomico do Paraná (Iapar), da Embrapa Gado de Corte e da ABCCaracu. Para o diretor da ABCCaracu, Lício Isfer, o mercado para venda de genética de caracu está bom. "Queremos direcionar os produtores de carne para mercados exigentes, como hotéis, butiques e retaurantes finos", diz o diretor.