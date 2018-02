Carcereiros são demitidos após darem choques em crianças

Três carcereiros americanos foram demitidos e dois outros pediram demissão depois que 40 crianças receberam choques elétricos na Flórida.

Os incidentes ocorreram em duas prisões no mês passado, durante um dia em que os pais levam os filhos para seus locais de trabalho.

Em um dos casos, um grupo de crianças foi orientado a dar as mãos em uma roda e uma delas recebeu um choque com uma arma de choques. A corrente elétrica passou então por todas as crianças.

Ninguém ficou seriamente ferido, mas uma autoridade da área prisional disse que o incidente era "imperdoável".

No segundo caso, as crianças receberam choques individualmente.

Todas as crianças envolvidas, com idades entre cinco e 17 anos, eram filhas de funcionários do Departamento Prisional da Flórida.

A arma de choques é um equipamento usado para paralisar alguém temporariamente sem a necessidade do uso de armas de fogo.