Carga cai de caminhão e prejudica trânsito em SP

O trânsito na rua General Chagas Santos, no bairro da Saúde, zona sul da cidade, ficou lento por volta das 9h30 desta quarta-feira, 20, porque uma carga de materiais de construção caiu de um caminhão, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As faixas centrais e da direita da via ficaram bloqueadas, deixando o trânsito lento. Ninguém ficou ferido. De acordo com a CET, o índice de congestionamento às 10h43 era de 81 quilômetros. A zona oeste concentrava a maior parte das lentidões, com 29 quilômetros.