Carga contrabandeada é apreendida em São Carlos-SP Produtos eletrônicos contrabandeados foram apreendidos hoje em São Carlos, na região de Ribeirão Preto (SP). A carga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após contato da Polícia Federal (PF) de Ribeirão Preto, que investigava o caso havia dois meses. O motorista do caminhão e outros dois integrantes da quadrilha foram presos, segundo a PF. As mercadorias vinham do Paraguai e chegavam à região por aviões, que pousavam em pistas clandestinas. Em seguida, iam por rodovias, em caminhões com fundos falsos, até São Paulo, onde ocorria a distribuição e a receptação com o uso de notas fiscais frias. No caminhão localizado e apreendido, havia quase 200 microcomputadores portáteis e centenas de componentes e equipamentos eletrônicos.