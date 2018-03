Carga de cigarros contrabandeados é apreendida em SP Policiais da Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Veículos do Deic (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado) interceptaram um contrabando de cigarros na madrugada de hoje na zona norte de São Paulo. A equipe encontrou 800 caixas do produto em uma carreta na região do terminal de cargas do Parque Novo Mundo. O motorista revelou que a mercadoria tinha procedência paraguaia e seria entregue na região central paulistana. Os policiais descobriram a carga irregular durante um levantamento realizado na área com o objetivo de combater o roubo e o furto de caminhões e descobrir locais de desmanches. Os policiais pararam o veículo e, depois de verificar a numeração do chassi, indagaram o motorista sobre a carga. Ele não apresentou nota fiscal do produto e admitiu a procedência. Nas 800 caixas estavam acondicionados maços de cigarros da marca Fight. Na Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Veículos, o motorista afirmou que sabia da ilegalidade do carregamento. Ele revelou que recebeu R$ 2.127,00 para realizar o frete, mas omitiu o destino da entrega. O motorista acabou autuado por contrabando pelo delegado-assistente Evandro Vieira de Lima.