Carga dramática é o trunfo de ‘Fable 2’

Depois de 50 horas com Fable 2, ficou clara a evolução dos RPGs ocidentais. Criado por Peter Molyneux, um dos mais influentes profissionais da indústria, o game traz uma carga emocional tão rica e variada, que é impossível desgrudar da tela – é quase uma novela, bem escrita e interativa. Você começa o jogo como um órfão pobre e o início da aventura é meio parado, uma hora de relativa monotonia. O evento mais importante da fase é o aparecimento de um cão que depois terá papel crucial na saga. Mas logo depois o jogo engrena forte, com uma tragédia que define o destino de seu personagem. E, já em sua segunda hora, Fable 2 se mostra uma das mais geniais viagens virtuais já feitas. Além da história principal, existe uma série de eventos paralelos que dão um brilho à aventura. Você precisa de dinheiro para equipar-se e comprar nas inúmeras lojas do jogo. Para isso, precisar de um emprego e no começo, é muito chato ganhar dinheiro assim, mas conforme você acumula um pouco de riqueza, é possível viver como mercador, comprando nas liquidações das lojas e revendendo os produtos onde há escassez de mercadorias. Se fizer boas compras e prestar atenção nas liquidações, dá para acumular uma boa fortuna em pouco tempo. O game permite que você também tenha um relacionamento – ou vários, se de quiser.É possível constituir família, ter filhos... e a família pode ser do jeito que você quiser. O mais divertido é que, como na vida real, se você descuidar da sua família, acaba sozinho. Se seu cônjuge ficar contrariado, pega os filhos e some, deixando-o ainda com uma pensão para pagar. Presentinhos, como flores, perfumes, chocolates resolvem com a maioria das mulheres. Para os homens, carne seca, machados ou animais mortos resolvem. O humor é a característica mais marcante de Fable 2. Como o jogo não se leva muito a sério, acontecem situações inusitadas que arrancam gargalhadas inesperadas de quem joga. Além do falatório constante dos moradores da cidade, que falam coisas como "Para um pessoal que nunca se lava, até que a gente não pega muitas doenças, né?", há todo um comportamento medieval que é hilário. A flatulência é considerada uma forma refinada de entretenimento, com direito a aplausos. Cheio de humor e profundidade, com uma infinidade de coisas para fazer. Fable 2 é um dos marcos desta nova fase do RPG. Fichatécnica FABLE 2 (LIONHEAD STUDIO) PLATAFORMA | Xbox 360 PREÇO | R$ 169,90 (edição normal) e R$ 199,90 (edição especial limitada)