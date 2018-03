Carga roubada de produtos químicos é encontrada em MG Após denúncias e investigações, a Polícia Militar encontrou no município mineiro de Monte Santo de Minas, uma carga com 14 toneladas de produtos químicos, entre resinas e óleo mineral, na tarde de ontem. De acordo com a PM, um caminhão da empresa Express, de Jundiaí (SP), havia sido roubado no dia 17 de janeiro deste ano. Após denúncias, a polícia conseguiu chegar até o sítio Califórnia, localizado no bairro de Coité, na altura do km 38 rodovia BR-491, no sul do Estado. Duas pessoas foram presas, entre eles o caseiro do sítio, e outros dois homens estão sendo procurados.