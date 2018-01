Carl Djerassi, que ajudou a desenvolver a pílula anticoncepcional, morre aos 91 anos

Carl Djerassi, um químico nascido na Áustria que ajudou a desenvolver a pílula anticoncepcional antes de se tornar um dramaturgo e romancista, morreu em San Francisco na sexta-feira, aos 91 anos, informou sua família.

Djerassi, professor emérito da Universidade de Stanford, era o líder de uma equipe de pesquisadores na Cidade do México que sintetizaram um derivado do hormônio progesterona de forma que as mulheres poderiam tomar por via oral. A descoberta, em 1951, tornou-se a base de algumas das primeiras pílulas para prevenir a gravidez.

"A pílula", como ficou conhecido na cultura popular, foi responsável por influenciar uma mudança radical nos costumes sexuais e na mudança do papel da mulher na sociedade ocidental.

Djerassi foi condecorado com a Medalha Nacional de Ciência em 1973 por sua contribuição para a nova forma anticoncepcional.

No entanto, no momento de sua morte Djerassi tinha deixado a ciência por trás e estava em sua segunda carreira como romancista e dramaturgo. Começando na década de 1980, ele escreveu cerca de 20 livros.