Carlinhos Brown e Ivete Sangalo fazem Arrastão na BA Depois de seis dias de muita festa, artistas como os cantores Carlinhos Brown e Ivete Sangalo - esta cantou por cerca de 35 horas em três desfiles pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina) e outros três no Osmar (Campo Grande) - ainda encontraram forças para comandar hoje uma multidão de foliões. Os fãs que agüentaram aproveitaram os últimos momentos de folga antes de correr de volta para o trabalho - ou o aeroporto - ou de amargar nas enormes filas de banco que se formaram a partir do meio-dia por toda Salvador - e participaram do tradicional Arrastão, no Circuito Dodô. Eram quase 10 horas quando Carlinhos Brown e o vocalista da Timbalada, Denny, deram a senha para o reinício da festa, no Farol da Barra. Na hora, a farmacêutica baiana Mariella Clemente, de 24 anos, e a amiga e colega de profissão paulista Ana Clara Pimenta, de 23, descansavam no gramado que cerca o farol. Estavam no circuito desde a tarde de ontem. Mariella levantou-se, rapidamente. Durante a noite, havia desfilado no Me Abraça, do Asa de Águia, descansado num camarote e seguido na pipoca do Skol D+, comandado pelo DJ Fat Boy Slim. "Não perco um minuto da folia", diz. "Daqui a pouco, ainda vou trabalhar." Ana Clara, que a havia acompanhado, não estava tão entusiasmada. Demorou para acordar do cochilo e, quando o fez, ainda passou cinco minutos até entender o que acontecia. "Tem de estar acostumado para acompanhar o pique", brincou. Na Avenida Oceânica, Denny e Carlinhos Brown receberam, em pouco tempo, a companhia dos músicos Ricardo Chaves e Tonho Matéria. Lá se foram as farmacêuticas atrás do bloco, cercadas por outros milhares de foliões. A festa estava quente quando Ivete, a bordo do trio Maderada, chegou, de jeans e camiseta, para se unir ao show.