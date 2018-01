Carlos Slim, o homem mais rico do mundo, lança site pessoal

O magnata mexicano Carlos Slim, o empresário mais rico do mundo segundo a revista Fortune, lançou seu portal oficial na internet para mostrar a sua trajetória empresarial, disseram nesta terça-feira, 4, à Efe fontes da Teléfonos de México (Telmex). "O portal CarlosSlim.com atende a pedidos de informação que são solicitados constantemente pela imprensa e preenche um grande vazio informativo", explicaram as fontes à Efe. No início do mês passado, a Fortune informou que a fortuna de Slim chegava a US$ 59 bilhões, superando os US$ 58 bilhões do americano Bill Gates. As fontes de Telmex explicaram que o portal já está no ar há três semanas, mas ainda não houve um lançamento oficial porque ele está em processo de ajuste. Além disso, uma versão em inglês está sendo preparada. O portal apresenta temas discutidos constantemente na imprensa e abordados nos pedidos de entrevista, com documentos de apoio, informaram as fontes. Slim responde inclusive a perguntas polêmicas, como se foi beneficiado pelo presidente Carlos Salinas e o que acha de ser o homem mais rico do mundo num país com tantos pobres. Na página de entrada aparece uma foto de Slim com uma bandeira mexicana ao fundo. As seções são biografia, atividade empresarial, atividade social e perguntas e respostas. Os visitantes também podem enviar os seus comentários. A biografia inclui fotos de Slim jovem, ao lado de sua mulher e filhos, além de seus encontros com diversas personalidades.