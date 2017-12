Carlsberg tem alta em vendas trimestrais apesar de fraqueza na Rússia

A Carlsberg divulgou nesta segunda-feira lucro operacional de terceiro trimestre em linha com o obtido no mesmo período do ano passado, com o mercado asiático em crescimento compensando desafios na Rússia, maior mercado para a cervejaria dinamarquesa.

O lucro operacional do trimestre foi de 3,390 bilhões de coroas dinamarquesas (569 milhões de dólares), ante 3,392 bilhões de coroas um ano antes, com um aumento de 4 por cento nas vendas.

Embora as vendas tenham caído 15 por cento na Rússia, que responde por um terço do lucro operacional total da empresa, na Ásia a receita cresceu 61 por cento graças a aquisições e à venda de cerveja de maior qualidade.

"O grupo conseguiu entregar crescimento orgânico do lucro e aumento no fluxo de caixa apesar dos desafios de mercado na Europa Oriental", disse o presidente-executivo Jorgen Buhl Rasmussen, em um comunicado.