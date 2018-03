Carnaval 2008: Águia de Ouro promete inovar na avenida Com um quarto lugar no ano passado - a melhor colocação já conseguida -, a Águia de Ouro se sente preparada para levar o título no carnaval de São Paulo deste ano. Ao mesmo tempo, a escola azul e branca não quer deixar suas inovações de lado, mesmo que elas coloquem em risco suas notas. ?Não faço carnaval para jurado, e sim para o público. Quando tiver que fazer parada de 7 de Setembro a gente faz tudo certinho?, diz o presidente Sidnei Carriuolo Antônio. No ano passado, a agremiação levantou o público do Sambódromo com uma inusitada coreografia da bateria. Os ritmistas entraram na passarela entre a comissão de frente e o primeiro casal de porta-bandeira. Na frente do posto do primeiro jurado, a bateria se dividiu ao meio, formando um corredor que deu passagem para o casal. Logo atrás veio o carro abre-alas, com a águia símbolo da escola. Apesar do sucesso com a platéia, a Águia de Ouro não conseguiu três notas dez no quesito Evolução. Foram um 9,25, um 9,75 e um dez. ?Carnaval é espetáculo, tem que fazer diferente.? ?Marca registrada? da Águia de Ouro, o posicionamento inovador da bateria deverá ser copiado, na opinião do presidente. ?Já soube que tem escola que vai copiar. É pura falta de criatividade?, afirmou. Para tentar conquistar seu primeiro título, a agremiação que nasceu em maio de 1976 no bairro Vila Anglo-Brasileira, na zona oeste da capital paulista, traz em 2008 o samba-enredo ?A Taça da Felicidade, uma Viagem pelos Sentidos às Delícias do Sorvete?. A escola contará a história do sorvete com 3.800 integrantes divididos em 28 alas e com cinco carros alegóricos e deve entrar no Sambódromo esta noite por volta de 2h30. Quem puxa o samba é Serginho do Porto, compositor da canção junto com Ronaldinho, Marcio Pessi, Dado e Ivan. Confira o samba-enredo da Águia de Ouro: A Taça da Felicidade, uma Viagem pelos Sentidos às Delícias do Sorvete Vem cantar A Pompéia vai te conquistar Vamos nessa, o show vai começar Hoje é dia de alegria Vem sentir um frescor Que é de arrepiar Simples toque de magia Que vai te refrescar Que maravilha! Tem várias cores que enfeitiçam seu olhar Obras de Arte que fascinam o coração Sedução Sinta o aroma no ar, é festa. Deixe o meu samba te levar No carnaval, entre essências brincar Se entregar Um mundo de sabores desfrutar Se deliciar ao bel prazer Seja feliz também, venha se divertir Voltar a ser criança e ter a emoção De um beijo doce, uma paixão Que alimenta o corpo e a alma Vamos brindar E ouvir os sinos da felicidade O ano inteiro apreciar Um bom sorvete e se lambuzar Embala, meu amor, que o teu calor me leva. Embala, minha águia, meu amor sem fim Fonte cristalina, doce ilusão A bateria vai tocar seu coração