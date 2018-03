Carnaval 2008: CET de SP prepara esquema especial Cerca de 1,5 milhão de veículos devem deixar a cidade de São Paulo durante o feriado prolongado de carnaval. Por isso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prepara um esquema especial de trânsito entre sexta-feira e Quarta-Feira de Cinzas. De acordo com a CET, a Operação Estrada, que visa o monitoramento da saída da capital paulista, será realizada sexta-feira no período da tarde e sábado de manhã. O acompanhamento do retorno à capital será na terça-feira à tarde e quarta-feira de manhã.