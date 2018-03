Carnaval 2008: com folclore, Nenê encerra 1º dia em SP A Nenê de Vila Matilde encerra o primeiro dia de apresentações do Grupo Especial em São Paulo com desfile dedicado à cultura popular brasileira - a entrada no Sambódromo está prevista para as 5h25. O samba-enredo ?Um Vôo da Águia Como Nunca Se Viu! Também Somos Folclore do Nosso Brasil. 110 Anos Aprendendo com Câmara Cascudo? conta os costumes regionais que ficaram conhecidos pelo relato do historiador Luís da Câmara Cascudo. Potiguar natural de Natal, o pesquisador popularizou as lendas de entidades como saci-pererê, curupira, mula-sem-cabeça, hoje figuras que fazem parte do imaginário nacional. O assunto o carnavalesco Augusto de Oliveira conhece bem. ?Sou bacharel em geografia, licenciado e bacharel em música, licenciado em educação artística. Minha vida inteira foi dedicada ao estudo, à vida, à cultura popular. Sempre foi meu sonho.? Como todos os anos, a escola traz à avenida sua principal celebridade - Alberto Alves da Silva, o ?seo Nenê? (com "o"), que dá nome à agremiação e comanda o samba da Vila Matilde nos seus 59 anos de história, 11 deles vitoriosos no Grupo Especial. O carnavalesco não poupa elogios. ?Ninguém vai ser mais importante do que o próprio seo Nenê. Ele é um ícone do carnaval brasileiro?. Para Augusto, o sétimo lugar que a escola conquistou no ano passado, em vez de desanimar, foi incentivo para renovar o espírito na avenida. ?A Nenê é uma escola acostumada a voltar para o desfile das campeãs. É isso que a gente quer conquistar de volta?, afirma o carnavalesco. Para ele, não vai faltar esforço para ficar entre as primeiras colocadas. ?Nosso ponto principal é a garra. Estamos trabalhando pra isso?. O samba já decorado pela maioria dos cerca de 3.500 integrantes que estarão no Sambódromo será puxado por Royce do Cavaco. A agremiação que, apesar do nome, fica hoje no bairro da Penha, zona leste da capital paulista, mantém a tradição de não levar celebridades para a avenida. A festa é feita com a comunidade, como são parte dela o primeiro mestre-sala, Moreno, e a porta-bandeira, Rúbia, e também as três rainhas da bateria, Ana Paula, Simone Sampaio e Camila. O investimento total previsto para este ano é de R$ 1,2 milhão, entre verba da prefeitura paulistana, direitos de transmissão do desfile pela televisão e arrecadação na comunidade. A escola não conta com colaboração da iniciativa privada e se mantém com a venda de bilhetes para o desfile. Confira o samba-enredo da Nenê de Vila Matilde, composto por Nenê, Adriano Bejar e Sulu: Um Vôo da Águia Como Nunca Se Viu! Também Somos Folclore do Nosso Brasil. 110 Anos Aprendendo com Câmara Cascudo Pra encantar a avenida A águia vem mistificar De boca em boca, pai pra filho O modo de agir, sentir e pensar (ô potiguar) Câmara Cascudo mostrou para o mundo O folclore popular Brasil da miscigenação, nosso povo estende as mãos Vamos mestiçar! Costumes do nordeste... Óxente, cabra da peste Vem pro forró dançar, poeira levantar Maracatu, festa junina Boi-bumbá no norte, Parintins, o ponto nobre Pro mau olhado tem reza forte O pajé pode salvar! Ferraduras e carrancas... Patuás Quem foi que deixou o espelho se quebrar? No centro-oeste não pesque sem oração (porque) Assombração vai te pegar No sul brinquei De cabra-cega e amarelinha E reparei num lindo canto que ouvia Até o saci se encantou Não é chula, nem fandango E perguntou: - que som é esse? Que cadência diferente Protegida pelos deuses Me responda quem vem lá Eu sou Nenê! Da culinária, batucada e carnaval No sudeste a festa é pra valer Folclore vivo nesse amanhecer! Minha escola de samba é evolução Bateria de bamba, toca até jongo e baião A nossa bandeira, manto sagrado Gueto azul e branco, mito respeitado...