Carnaval 2008: em SP, samba atrai turistas e recursos Carros alegóricos enfileirados e técnicos andando de um lado para o outro ajustando os últimos detalhes das alegorias. O Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, já está a todo vapor para receber dentro de algumas horas os foliões que assistirão o carnaval deste ano. Em 2008, algumas escolas subiram e outras foram rebaixadas, mas a disputa pelo título de campeã continua a mesma. Mas não é só samba no pé que a capital paulista espera durante estes três dias de carnaval, que começa nesta noite com os desfiles do Grupo Especial, com a Gaviões da Fiel e seu enredo que contará a história da cidade de Santana de Parnaíba e termina no domingo com as apresentações do Grupo de Acesso, com a Barroca da Zona Sul que cantará o samba "Artistas Viajantes Num País Romântico". A Prefeitura de São Paulo e o setor hoteleiro da cidade estão entusiasmados com o evento deste ano que recheará ainda mais seus caixas, com o crescimento do número de turistas. De acordo com o assessor de projetos estratégicos da São Paulo Turismo (SPTuris), Luiz Sales, o número de turistas estimados durante este carnaval pode chegar a 28 mil, dentre as 90 mil pessoas esperadas durante os três dias de espetáculo, um crescimento de 18% em relação a 2007 (23,6 mil turistas). Já em comparação com o ano de 2006, quando passaram por aqui 22,5 mil foliões turistas, a alta será de 24,4%, segundo a SPTuris. Sales destaca que só os turistas desembolsam neste período cerca de R$ 1,4 mil - cerca de R$ 467 por dia-, um montante previsto de R$ 126 milhões. "Esse aumento se deve à inserção da cidade como atração turística, pois São Paulo tem vários atrativos que eles gostam como museus, exposições, centros de compras e uma ampla rede gastronômica", explicou o assessor de projetos da SPTuris. O aumento de turistas respinga também no setor hoteleiro de São Paulo, que coloca à disposição dos visitantes 46 mil apartamentos espalhados por todas as regiões da cidade. De acordo com o presidente do São Paulo Convention & Visitor Bureau (SPCVB), Orlando Souza, a taxa média de ocupação dos hotéis em um fim de semana comum na capital paulista varia de 30% a 35%. Na avaliação do executivo, apesar do aumento significativo do número de turistas no carnaval de 2008, o porcentual de ocupação não apresentará uma variação muito alta na rede hoteleira paulista durante este feriado. "As pessoas que vão assistir aos desfiles no Sambódromo concentram-se em hotéis da região. Ou seja, o carnaval não reflete na rede hoteleira como um todo", afirmou Souza. "Com certeza absoluta, hotéis próximos ao (Sambódromo) Anhembi estão 100% ocupados", continuou. Investimento Para absorver esse acréscimo da demanda e para tornar o espetáculo ainda mais profissional, em 2008, o assessor de projetos da SPTuris conta que a Prefeitura investiu R$ 18,9 milhões, que foram destinados para reparos na pista Adoniran Barbosa. Entre eles, a renovação dos 530 metros da pista, o recuo dos postes de sustentação das caixas de som e o fechamento dos fossos nos setores B e I. "Esse trabalho continuará a ser feito em todos os setores do Sambódromo, pois, por ser uma empreitada de grande porte, não a aplicamos em todos os setores por causa do calendário", justificou. Só nos trabalhos de montagens, entre fixas e provisórias, foram investidos cerca de R$ 2 milhões. Além disso, o assessor de projetos da SPTuris destaca que 80 agremiações carnavalescas - bandas, blocos, escolas e eventos extras espelhados pela cidade - também recebem uma parcela do montante investimento pela administração. Só as escolas do Grupo Especial, que totalizam 14, recebem R$ 460 mil cada uma. Agora é só aguardar o início dos desfiles para começar as apostas.