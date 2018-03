Carnaval 2008: estradas de SP têm esquema especial A Desenvolvimento Rodoviário S/A.(Dersa) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo, ambos vinculados à Secretaria Estadual dos Transportes, iniciaram hoje a Operação Carnaval 2008 nas rodovias paulistas. O esquema, que começou à 0h, se estenderá até as 12h de quarta-feira e envolverá principalmente as estradas que dão acesso ao litoral norte e a Campos do Jordão, Rodovia Litorânea (SP-55), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), Raposo Tavares (SP-270), Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-70), Tamoios (SP-99), Mogi/Bertioga (SP-98), D. Pedro I (SP-65) e Oswaldo Cruz (SP-125). No total, cerca de 1.800 profissionais estarão a serviço do DER e da Dersa em todo o Estado durante a Operação Carnaval. O objetivo, segundo os órgãos, é minimizar os impactos do elevado fluxo de veículos, aumentar a segurança no tráfego e informar aos usuários a situação das rodovias antes e durante a viagem. Serão mobilizadas 142 viaturas de inspeção, guinchos, ambulâncias e veículos de apoio, prestando serviços de primeiros socorros e apoio ao tráfego. O número do Disque DER/Dersa é 08000-555510.