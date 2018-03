Carnaval 2008: lixo do Anhembi será reciclado Duas cooperativas vão atuar no Sambódromo do Anhembi durante o carnaval coletando todo o material reciclável descartado durante os desfiles dos grupos Especial e de Acesso. As cooperativas Crescer (Central de Triagem de Pirituba) e Nova Conquista (Central do Itaim Paulista)são conveniadas à Secretaria Municipal de Serviços, através do Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb). Seus catadores irão trabalhar hoje, amanhã, domingo e no dia 08 de fevereiro, quando ocorre o desfile das campeãs do carnaval de São Paulo. Ao todo, serão cerca de 80 pessoas envolvidas no trabalho de coleta seletiva - o dobro do ano passado. Os catadores atuarão nos intervalos dos desfiles entre uma escola e outra. Assim que o dia amanhecer, veículos oferecidos pelo Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) transportarão tudo o que for recolhido pelas cooperativas.