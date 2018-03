Carnaval 2008: para Gaviões, ano marcará volta por cima Ninguém na Gaviões da Fiel gosta de lembrar do ano de 2006, quando a escola foi rebaixada após uma série de problemas com o carro alegórico estragar o desfile e decretar o descenso da agremiação. A passagem pela divisão inferior foi rápida, e no ano passado a escola conquistou o título do Grupo de Acesso do carnaval paulista. Assim, para a diretoria e os torcedores, 2008 terá de marcar a consolidação da volta por cima. Mesmo porque as conquistas do carnaval em geral trazem boas energias para o Corinthians, time de futebol que tem como principal torcida organizada a Gaviões. ?Esse histórico anima. Quem sabe a gente ganhando não empolga o time para um outro ano de conquistas??, espera o diretor-geral de Harmonia da Gaviões, Carlos Tadeu Gomes, o Miranda. Nas quatro vezes em que a Gaviões, fundada em 1975 no Bom Retiro, região central da capital paulista, conquistou a taça do Grupo Especial, o Corinthians também teve glórias em campo: em 1995 o time ganhou o Paulista e a Copa do Brasil; em 1999, o Paulista e o Brasileiro; em 2002 o Corinthians foi campeão do Torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil; por fim, em 2003, o Corinthians foi o vencedor do Paulista. E o time, assim como a torcida da escola teve de fazer no ano passado, terá de dar a volta por cima e sair da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. ?Na verdade, não dá mesmo para pensar só no carnaval, já que o time é a razão da nossa existência?, reforça Miranda. Para tentar conquistar pela quinta vez o título, a Gaviões leva hoje à avenida o samba-enredo ?Nas Asas dos Gaviões, Rumo ao Portal dos Sertões - Santana de Parnaíba: Berço dos Bandeirantes?. O desfile, que vai abrir a disputa do Carnaval 2008 em São Paulo, está previsto para começar às 22h55. Composição de Fabinho do Cavaco com interpretação de Ernesto Teixeira, o samba traz a história da cidade de Santana do Parnaíba, de onde partiu grande parte dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. O carnavalesco responsável pelo desfile, que deve levar à avenida 4 mil integrantes, é Mauro Quintaes. O investimento para levar a taça é alto: a escola gastou entre R$ 1,5 milhão e R$ 1,8 milhão, dinheiro que foi arrecadado com os ensaios, a venda de fantasias e o patrocínio de um grupo de empresários de Santana do Parnaíba, que foram organizados pela prefeitura da cidade. Celebridades A aposta da escola continua na bateria, considerada uma das melhores do Estado e que terá como rainha a ex-mallandrinha (ex-dançarina do programa de Sérgio Mallandro) Lívia Andrade. Outros destaques e celebridades que a escola leva para a avenida são a apresentadora Sabrina Sato, do programa ?Pânico na TV?, a dançarina do mesmo programa Dani ?Panicat?, a ex-mallandrinha Fabiana Pieroccini, o baterista Japinha, da banda CPM-22, além de ex-jogadores do Corinthians como Wladimir, Ataliba, Tobias, Basílio e Geraldão. ?Estamos animados. A escola sempre é uma das melhores em empolgação e raça, mas desta vez nós estamos precavidos para não sermos prejudicados nos bastidores, e temos o apoio de diversas outras escolas co-irmãs?, afirma Miranda, referindo-se à luta da escola para ter garantido o direito de desfilar com as outras representantes do Grupo Especial, e não numa categoria à parte reservada às agremiações provenientes de torcidas de futebol, como ocorreu no ano passado. Confira o samba-enredo da Gaviões da Fiel: Nas Asas dos Gaviões, Rumo ao Portal dos Sertões - Santana de Parnaíba: Berço dos Bandeirantes Voei com bravura e coragem Rumo ao portal do meu Brasil Anhangüera em árdua trajetória Foi em busca de riquezas Desbravando o sertão Ouro, prata pedras preciosas Esperança reluzindo no olhar Aventuras entre rios e cascatas Magias e batalhas O futuro a conquistar A energia pioneira brasileira...veio de lá! Usina condutora do progresso Fez o bonde caminhar... Celebração em comunhão Meu samba é a alma viva da nação Empolga numa firme batucada No requebro da mulata Dona do meu coração Arquitetura herança cultural Patrimônio nacional Buscando a sabedoria O povo de fé trilha o caminho do sol São Jorge peço a sua proteção Santana de Parnaíba é divina inspiração Vou viajar nesta paixão Vou mergulhar nesta história Com amor e devoção Sou fiel, sou gavião!