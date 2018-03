Carnaval 2008: perfume será destaque da Rosas de Ouro Uma das escolas mais tradicionais do carnaval paulistano, a Rosas de Ouro quer despertar memórias olfativas do público presente no desfile de hoje. Com o samba-enredo ?Rosaessência - O Eterno Aroma?, a escola fundada na Brasilândia, na zona norte da cidade, vai contar o lugar que as diferentes fragrâncias tiveram na história e, numa jogada de marketing, lançar uma marca de perfume em pleno desfile. Tudo para tentar quebrar o jejum de 13 anos sem título no carnaval paulista. Na passagem da ?nação azul e rosa? pela avenida, que tem início previsto para as 4h20, o público irá viajar para os primórdios da civilização, quando os primeiros homens queimavam arbustos com fragrâncias agradáveis, para a Roma antiga e seus óleos aromáticos, para a intimidade da Família Imperial portuguesa, que trouxe ao Brasil os primeiros perfumes, até as famosas fragrâncias francesas dos dias de hoje. Tudo contado em 24 alas e cinco carros alegóricos, além de encenações teatrais baseadas no best-seller O Perfume, de Patrick Süskind. Para a presidente da Rosas de Ouro, Angelina Basílio, o tema deste carnaval e o samba composto ?tem tudo a ver com a escola?. ?Rosaessência? também vai ser o nome do perfume que será lançado na avenida. Mas sobre este assunto Angelina não dá muitas pistas. Nos destaques, a agremiação traz a atriz e modelo Ellen Roche de Rainha da Bateria, a Miss Brasil Mundo, Regiane Andrade, no papel de Cleópatra, e a drag queen Salete Campari encenando Carlota Joaquina, a esposa do rei de Portugal, D. João VI, na época do Brasil colônia. A missão de animar a passagem dos 3.800 integrantes pela avenida é de Darlan Alves Carneiro, puxador da Rosas de Ouro há quatro anos. ?Todo mundo aqui espera ser campeão?, disse Angelina. No ano passado, a hexacampeã Rosas de Ouro conseguiu apenas a sexta colocação. Confira o samba-enredo da Rosas de Ouro: Rosa Essência - O Eterno Aroma Divinos são os anjos guardiões Que ao som dos seus arautos anunciam O bailar dos odores, essência das flores Perfumando as sagradas escritas Ao céu, subi em forma de oração Seduzi as antigas civilizações Cruzei as terras sagradas Ao fim de uma grande jornada No velho mundo cheguei E toda nobreza fascinei Perfume de rosas no ar Paixão que faz sonhar É Rosaessência, um "Q" de Magia Alquimia Cidade luz dos corações apaixonados Que me conduz A cura para os condenados....de amor No meu Brasil Fui capricho da Coroa Imperial E hoje neste carnaval Sei que o meu futuro é aqui Nesse chão meu aroma contagia E ao som da minha bateria Vou conquistar você! Girando vai a baiana Me faz delirar (Ô Iaiá ) Sou Rosas de Ouro Eterno aroma O nosso show vai começar!