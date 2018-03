Carnaval 2008: Tom Maior promete surpresas na bateria A Tom Maior entra esta noite na avenida com promessa de surpresas para levantar o público que comparecer hoje ao Sambódromo em São Paulo. As novidades ficarão em segredo até o momento do desfile, previsto para perto das 3 horas, mas o presidente da agremiação, Marko Antônio da Silva, dá a dica: ?A principal surpresa estará na bateria. Não vamos revelar o que é para não estragar?. Ele também pede a atenção do público para a comissão de frente, que ?vai se destacar?. O enredo vai contar a ascensão do poderio econômico do Estado de São Paulo. A idéia veio do carnavalesco, que adaptou o tema do espetáculo teatral ?Glória Paulista?, que ele mesmo produziu. Depois, a comunidade da Tom Maior, nascida nos bairros de Pinheiros, Sumaré, Vila Madalena e Cerqueira César - todos da zona oeste da capital paulista-, elegeu o samba composto por Maradona, Amós, Claudinei, Tinga e Ricardo Ailton: ?Glória Paulista - São Paulo na Vanguarda da Economia?. No desfile, quem vai puxar o coro da escola e de seus 3.200 passistas - divididos em 23 alas e em cinco alegorias - é René Sobral, na função desde o Carnaval de 2004. Como destaque, a Tom Maior traz a Mulher Samambaia, personagem do programa Pânico na TV, o cantor Frank Aguiar, a produtora do Domingão do Faustão, Lucimara Parisi, e a rainha da bateria, Adriana ?Bombom?. Mas a agremiação também elegeu uma rainha da própria comunidade e desde 1999 Andréia Gomes tem essa responsabilidade. Embora leve este ano para o Anhembi um desfile sobre a riqueza econômica do Estado, a Tom Maior passa longe de ter verba suficiente para dar tranqüilidade aos trabalhos ao longo do ano, segundo seu presidente. A maior parte do dinheiro vem da prefeitura da capital paulista, seguido de direitos de transmissão do desfile pela televisão. Outra parte considerável é arrecadada pela venda das fantasias e pelos shows que a escola faz durante o ano. Em 2007, a Tom Maior mostrou o seu samba em Angola e hoje negocia uma viagem à Índia. ?Apesar das dificuldades, a escola vem esse ano com um projeto muito bem estruturado. A expectativa é a melhor possível?, afirmou Marko da Silva. E a comunidade da Tom Maior não vai se contentar apenas em alcançar uma posição melhor que o oitavo lugar do ano passado - a melhor da história da escola. ?Queremos o título.? Confira a seguir o samba-enredo da Tom Maior: Glória Paulista, São Paulo na Vanguarda da Economia Brasileira O meu carnaval ôôôô... Vem pra cantar as suas glórias Desde a primeira cidade Plantando riquezas, colhendo vitórias Desbravando verdes matas encontrou Terra de Piratininga fundou E nas margens do ?Tietê? Um novo alvorecer, delírio do ouro Tempo marcado por transições No interior nasceu, ?nosso tesouro? O grão café selou O destino desse chão Nos barões o progresso Trilhando o sucesso.... Consagração! São tantos sonhos Que ?traz? essa gente de vários lugares Trabalhando fez crescer Em cada amanhecer Fez o estado ser realidade Então, desponta a indústria Trazendo desenvolvimento Grande centro em evolução O carro-chefe da nação A cana vem exportando tecnologia Seu combustível é energia Da economia nacional Que felicidade.... Amor! Sou Tom Maior, eu sou Te amo São Paulo Oh! Terra mãe gentil O Eldorado do Brasil