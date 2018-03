Carnaval 2008: Vila Maria celebra 'japoneses do Brasil' O ano de 2008 marca o centenário da imigração japonesa no Brasil. Para homenagear a cultura que fincou no Brasil sua maior colônia fora do Japão, a Unidos de Vila Maria decidiu levar um pouco dessa história da chegada dos japoneses ao País para a avenida. Segundo o carnavalesco responsável pelo desfile da escola, Wagner Santos, a Unidos teve de se pautar no planejamento, característica tão associada aos japoneses, para que tudo fosse realizado com perfeição. ?A idéia desse tema surgiu há cinco anos, quando a diretoria da escola ficou sabendo que a imigração japonesa iria comemorar o centenário. Há dois anos me pediram para bolar toda a estrutura do desfile. Desde então comecei a fazer pesquisas para poder contar essa história?, diz Santos. Daí surgiu o samba-enredo que a escola leva hoje para a avenida, ?Irashai-mase, Milênios de Cultura e Sabedoria no Centenário da Imigração Japonesa?, composição de Dão, Veia, Martins, Nando e Moleque Pára, que será interpretada na avenida por Fernandinho e Baby. Em tempo: ?Irashai-mase? significa ?bem-vindo? em japonês. A Unidos de Vila Maria será a terceira escola a desfilar nesta noite, com entrada prevista para 1h05. O desfile que a escola pretende levar à avenida contará a história e a influência da imigração japonesa desde a chegada ao Brasil até os dias de hoje. Novamente, o foco do carnavalesco foi seguir à risca outros preceitos da cultura japonesa: organização, preocupação com detalhes e afinco nas pesquisas. ?A cultura japonesa é muito preocupada com detalhes, e nosso desfile também será. Fizemos uma grande pesquisa para conseguir trazer estampas tradicionais japonesas. Todas as nossas alas terão integrantes maquiados como japoneses e usando quimonos. Usaremos tecidos tradicionais, como a seda?, conta o carnavalesco Wagner Santos. O trabalho agora será garantir que os integrantes também se pautem na pontualidade e perfeccionismo japoneses para a escola não ser punida por nenhum atraso ou erro no desfile. Taça inédita No ano passado, a Unidos de Vila Maria conseguiu ficar na segunda posição. Fundada em janeiro de 1954, a escola nunca conquistou o título do Grupo Especial do Carnaval paulista. Para poder subir mais um degrau no ?pódio? e conquistar a inédita taça, a escola levará à avenida 4.500 integrantes, num investimento total de cerca de R$ 1,5 milhão. Segundo o vice-presidente da agremiação, Valter Belo, toda verba para financiar o desfile foi arrecadada nos ensaios da escola e com a venda de fantasias. O maior destaque que a escola levará à avenida é a rainha de bateria, Waleska Reis, que também foi eleita a rainha do carnaval deste ano. A escola não divulgou quais foram as celebridades que negociavam para abrilhantar ainda mais o desfile, mas sabe-se que a atriz Núbia Oliver foi sondada, assim como a cantora Ana Paula, irmã do músico Bruno, da dupla Bruno & Marrone. ?Nosso maior destaque é a escola toda?, reforça Belo. Confira o samba-enredo da Unidos de Vila Maria: Irashai-mase, Milênios de Cultura e Sabedoria no Centenário da Imigração Japonesa Estrelas vão brilhar! Vila Maria vai passar Irashai-mase a esse povo do oriente Da terra do sol nascente Abrem-se os portais Das tradições, de uma cultura milenar... Preservam seu jardim oriental e a arte de cultivar Na religião, celebração a cerimônia do chá No ocidente se tornou realidade A conquista do tratado da amizade E com a honra de um samurai guerreiro Cruzou os mares rumo ao solo brasileiro Pra massa toda aplaudir A bateria tá aí... vem ver E vamos comemorar O centenário brindar... saquê Em sua criação, a gentileza tem rosto de mulher Símbolos da sorte que anunciam devoção e muita fé O shodo não se apagou! A arte deu movimento à vida No plantio do algodão, ô terra boa que se planta dá Na culinária requinte em nossa mesa Pratos com toque de beleza A evolução da tecnologia Dá asas à imaginação, presente em nosso dia-a-dia Com a imigração, somos filhos de uma só nação Arigatô a essa parceria Brasil-Japão, que alegria...