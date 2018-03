Carnaval alternativo de rock atrai 30 mil 'foliões' na BA Enquanto nos principais circuitos da folia baiana, astros da axé music, como as cantoras Cláudia Leitte, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Margareth Menezes, os grupos Chiclete com Banana e Asa de Águia, além de estrelas diversas de outros ritmos, como a banda pop NX Zero, os sertanejos Bruno e Marrone e os DJs Tiesto e FatBoy Slim, mostraram a arte a cerca de 2 milhões de foliões, um carnaval alternativo foi montado para quem gosta de rock. Localizado na Praia de Piatã, o Palco do Rock atraiu cerca de 30 mil pessoas, entre sábado e ontem, para shows de 32 bandas do gênero, vindas, principalmente, dos Estados do Norte e do Nordeste. Esta foi a 15ª edição do evento.