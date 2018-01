Carnaval anima porção brasileira do Second Life

O mundo virtual Second Life oferece uma animada programação para os foliões adeptos do mouse e do teclado do computador. Confira a seguir as principais atrações do metaverso e divirta-se. Avenida Paulista – Nova Ilha Brasil (203, 196, 41) Até quarta-feira, a réplica virtual da Avenida Paulista no metaverso será animada por 34 DJs, que se revezarão no comando de um trio elétrico. Clique aqui para teleportar. Carnavatar 2008 – Bradesco (128, 128, 0) Nesta terça-feira, às 20h, o Centro Cultural Bradesco no Second Life promove um concurso de fantasias, que premiará as mais surpreendentes nas categorias "originalidade", "luxo" e "humor". Também estão programados desfiles de blocos. Para teleportar, clique aqui. Rio de Janeiro - RJ City (115, 133, 37) Todos os dias, até quarta-feira, blocos carnavalescos desfilam, a partir das 13h, pelo centro da cidade virtual. À noite, a partir das 19h, tem baile de máscaras e axé. Aproveite e vá conhecer as réplicas virtuais do Sambódromo da Marquês de Sapucaí e da quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Clique aqui para teleportar e ver a programação completa. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.