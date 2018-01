Carnaval de 2009 vai atrasar portabilidade em SP

A portabilidade numérica, que permite ao cliente mudar de operadora e continuar com o mesmo número de telefone, chegará com uma semana de atraso na cidade de São Paulo, por causa do Carnaval. A ABR Telecom, entidade que administra a implantação do novo sistema, explicou que o calendário foi mudado porque a data inicial de 23 de fevereiro coincide com a segunda-feira de Carnaval. Por isso, o novo sistema começará a funcionar no dia 2 de março de 2009. A mudança no calendário atinge também os DDDs 91 (Belém), 53 (RS), 64 (GO) e 66 (MT). Esta será a última fase da implantação da portabilidade e atingirá uma área com 33,5 milhões de clientes. A previsão da ABR é de que no dia 2 de março todo o Brasil disponha do novo sistema. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que não há problemas na mudança de data porque o prazo final é dia 11 de março de 2009. A portabilidade, que pode ser aplicada entre telefones fixos e entre celulares com mesmo DDD, começou a ser ofertada no dia 1º deste mês em cidades de sete Estados, nos DDDs 14 (região de Bauru), 17 (região de São José dos Campos), 27 (ES), 37 (MG), 43 (PR), 62 (GO), 67 (MS) e 86 (PI). Até o último domingo foram feitos 23.889 pedidos de portabilidade, sendo 9.825 efetivados. Goiás lidera a lista com 7.433, seguido do Paraná com 4.884 e do Mato Grosso com 3.747. São Paulo aparece em quarto lugar, com 3.110. O balanço de um mês será divulgado amanhã.