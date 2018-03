Carnaval de Olinda teve desfile de 80 bonecos gigantes Ivete Sangalo, Dilma Rousseff e o atual presidente do Superior Tribunal Federal estiveram nesta segunda-feira, 3, no carnaval de Olinda. Feitos de vibra de vidro e com cerca de 3,90 metros de altura, eles fizeram parte dos 80 bonecos gigantes que desfilaram pelas ruas da cidade pernambucana durante a manhã na Apoteose dos Bonecos Gigantes. O desfile está na sexta edição e, neste ano, começou com uma hora e meia de atrasado. Tempo de sobra para os foliões e turistas fotografarem as peças expostas nas calçadas do Alto da Sé, no Sítio Histórico.