'Carnaval de SP é tão bom quanto o do Rio', diz Gretchen A cantora Gretchen é um dos principais destaques da Camisa Verde e Branco, que abriu a segunda noite dos desfiles do Grupo Especial do carnaval de São Paulo. Ela entra no Sambódromo na última ala, a "Profissionalismo", quando o mundo fashion entra em cena e a moda do cabelo ganha a passarela. Neste momento, cores, formas, cortes, escovas, chapinhas, profissionais e produtos diferentes ditarão as últimas tendências para os cabelos. "É meu primeiro desfile em São Paulo. E aqui é tão bom quanto no Rio. O carnaval de São Paulo pode se equiparar ao da Marquês de Sapucaí." A cantora vai desfilar com biquíni, plumas e paetês na cabeça. Depois de desfilar em São Paulo ela vai para casa, em Pernambuco, para curtir o carnaval de Olinda. Ontem Gretchen desfilou em uma escola de Porto Alegre. A cantora aproveitou para contar que seu novo CD, em parceria com o mestre do forró Dorgival Dantas, de Fortaleza, está saindo do forno.