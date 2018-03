Carnaval não teve mortes no sistema Anchieta-Imigrantes Balanço divulgado na manhã de hoje pela concessionária Autoban informou que nenhuma pessoa morreu no sistema Anhangüera-Bandeirantes durante o feriado de carnaval. Segundo o balanço, de sexta-feira até quarta-feira houve uma redução de 32% no número de acidentes nas rodovias em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados 51 acidentes, contra 75 registrados no carnaval de 2007, quando uma pessoa morreu. Neste ano, 737 mil veículos trafegaram pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, entre chegada e saída da capital. No ano passado, foram 666 mil veículos neste período. Do total dos acidentes registrados pela Autoban, 30% tiveram motos envolvidas e do total de feridos socorridos, 45% eram motociclistas. Além disso, neste carnaval houve 58% de aumento no número de feridos com motos: foram 19 ante 12 registrados no ano passado.