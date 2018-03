Carnaval reúne centenas de foliões em São Sebastião

Os barcos foram enfeitados e diversos foliões estavam fantasiados no tradicional Carnamar, o carnaval que acontece no mar há 24 anos. Alguns passageiros aproveitaram o clima da Copa para enfeitar seus barcos com motivos futebolísticos. Até a taça de campeão do mundo não foi esquecida. Ainda para está noite está previsto o desfile das escolas de samba de São Sebastião.

Trânsito

O movimento de veículos na Rodovia Rio-Santos continua intenso no início da manhã e ao final da tarde, período em que os turistas vão e retornam das praias. Trechos percorridos normalmente em 15 minutos estavam sendo completados entre 30 minutos a uma hora.

O Carnaval também resultou numa serie de assaltos à mão armada nas cidades do Litoral Norte. Em Caraguatatuba e Ubatuba a Polícia Militar foi acionada para atender a diversas ocorrências do gênero. Invasão de residência também foi registrada pela PM. Na noite de sábado, um homem invadiu uma residência na Rua Auta Pinder, em São Sebastião, mas foi surpreendido com a chegada da Polícia Militar. Agressivo, o bandido atirou uma garrafa e feriu um policial. Diversas viaturas foram acionadas para dar reforço. O homem acabou de se entregando logo depois.

Ainda na noite de sábado, uma mulher apareceu morta boiando no mar na Avenida da Praia, em São Sebastião. Ela foi vista por foliões que pulavam carnaval no local. Segundo testemunhas, ela teria se desequilibrado no píer existente no local e acabou se afogando.

Por volta das 15 horas, um acidente na Estrada dos Castelhanos, que dá acesso à praia de mesmo nome, deixou uma mulher ferida. A estrada é de terra e o acidente ocorreu 10 quilômetros após o portal de entrada do Parque Estadual de Ilhabela. Também nesta tarde, uma mulher de 28 anos morreu e dois homens ficaram feridos em um acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O carro em que estavam capotou e a mulher foi arremessada para fora do carro.