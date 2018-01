Carnaval também chega ao mundo virtual de Second Life O Bloco Eva, um dos mais tradicionais do carnaval baiano - responsável pelo lançamento, por exemplo, da cantora Ivete Sangalo - promove, na quarta-feira de cinzas, uma versão virtual da folia no Second Life, game online de simulação de vida real que conta com mais de 2 milhões de usuários no mundo, entre eles mais de 70 mil brasileiros. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o bloco, que existe há 26 anos, e a agência paulista Tudo Eventos e Conteúdos, do Grupo YPY, dos baianos Nizan Guanaes e João Augusto Valente, o Guga Valente. Segundo o diretor de criação da Tudo, Cléber Paradela, a idéia do evento, chamado Carnalife, surgiu da necessidade de a agência incrementar a comunicação entre o bloco e seu público - em geral, jovens e adolescentes. "É cada vez mais difícil falar com eles pela mídia tradicional", acredita. Paradela conta que, para o evento, foram criados avatares (termo técnico para personagens virtuais) com as características de todos os integrantes da banda, um trio elétrico idêntico ao real e instrumentos musicais que imitam os originais. "O show será a retransmissão do primeiro dia do bloco na avenida, acrescido de intervenções do vocalista do Eva, Saulo Fernandes", afirma. De acordo com o executivo, alguns outros cuidados foram tomados para garantir a "realidade" do show. Haverá, por exemplo, uma equipe de segurança no evento, para garantir a ordem. Também será feita uma distribuição de abadas, colares de Gandhi e CD virtual, com a música Belo Dia - aposta do Eva para a temporada. "Depois do Carnalife, os usuários vão poder usar os brindes virtuais quando quiserem", afirma Paradela. "A partir da próxima semana, teremos também promotoras virtuais distribuindo flyers de divulgação em diversas áreas do game". Lual virtual O Carnaval não é o único evento brasileiro agendado para o mundo virtual do game Second Life. No dia 27 de janeiro, nesta semana, o portal Terra promove um luau no litoral de São Paulo que terá uma versão ´virtual´ dentro do game. Na praia real, em Camburi, o show terá a banda SambaSonics e o DJ Paulinho Boghosian, a partir das 17 horas. O Terra Luau também estará presente no mundo virtual, Second Life. O evento será simultâneo ao do mundo real e acontece na praia Brasil Nelore. O som também será comandado por um DJ virtual. Serão oferecidos brindes como almofadas, esteiras e guarda-sóis que poderão ser copiados gratuitamente e distribuídos para outros jogadores.