Carnaval teve menos atrasos que ano-novo, informa Anac A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou hoje, por intermédio de sua assessoria de imprensa, um balanço da Operação Carnaval 2008 nos principais aeroportos do País, onde informa que os números revelaram uma redução gradual nos atrasos na comparação com os mais recentes períodos de grande movimentação nos aeroportos - Natal e ano-novo. Ontem, quando a Anac começou a segunda etapa da Operação Carnaval, incluindo os aeroportos de Salvador (BA), Recife (PE), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) e Natal (RN), o índice de atrasos de mais de uma hora em todo o País era de apenas 3,4%, às 18 horas. De acordo com os dados diários divulgados pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), nos últimos 10 dias, entre 28 de janeiro e 6 de fevereiro, cerca de 8% dos vôos em todo o País apresentaram atrasos de mais de uma hora. Esse índice representa uma melhora em comparação com o período de Natal e réveillon, quando cerca de 11% dos vôos, em média, tiveram atrasos superiores a uma hora. "Esses números comprovam que as várias medidas que a Anac tomou em dezembro, especialmente a implantação de uma nova malha aérea, estão dando resultados. Porém, ainda são índices elevados, ou seja, um em cada 12 aviões continua saindo com pelo menos uma hora de atraso. A Anac vai continuar agindo para reduzir esses atrasos", afirmou a diretora presidente da agência, Solange Vieira.