Anna Angotti & Demian Takahashi: Só pode ser criação do capeta essa tal baixa temperatura, que transforma a carne de sol, geralmente fibrosa, em uma peça supermacia e suculenta, sem perder o sabor de sertão. E já que a ideia do Laboratório é brincar com a comida (discutir técnicas de cozimento, recombinar ingredientes, refletir sobre as receitas), entramos na dança. Descobrimos que as fatias de carne ficam ainda mais sensacionais quando besuntadas com pasta do alho assado e coroadas com uma pimenta biquinho - não por acaso, os dois acompanhamentos do prato. O alho foi buscar lá no fundo da carne tudo quanto é tipo de sabor. O frescor e a acidez da pimenta biquinho apareceram segundos depois, enfeitiçando o paladar... E assim, nos divertindo, devoramos fatias e mais fatias de carne de sol como se fossem canapezinhos light. Blog Alho, Passas e Maçãs: Fatias finas de carne de sol assada lentamente. Macias, saborosas, intensas, com o gosto da manteiga de garrafa e pequenos acompanhamentos, todos delicados e incisivos: um alho inteiro - assado, pastoso, adocicado -, pimenta biquinho e chips de mandioca. Modo de usar: cortar meia fatia da carne, colocar meio alhinho por cima e levar à boca. De boca ainda cheia (sim, sei que é feio, mas é muito bom), pegar uma pimentinha e comer tudo junto. Cerca de três segundos e meio após engolir tudo, coma um dos chips. E daí você entende o que é uma boa combinação. Não leva o voto, mas é muito bom. Braulio Pasmanik: Prato simples que se transforma em sofisticado nas mãos hábeis do chefe Rodrigo. Carne bem macia, saborosa, regada em manteiga. Um toque de alho assado se espalhado com parcimônia sobre as fatias de carne, aumenta o prazer do gosto e leva meu voto. Jacques Trefois: Esse boteco especialmente agradável e simpático levou à mesa o prato muito bem apresentado, numa travessa de metal bem quente, com pimenta biquinho, um alho confitado e a carne fatiada. Foi colocado um pouco de alho na carne, além da pimenta. A carne é macia e saborosa. Excelente prato. Janaina Fidalgo: Quando a técnica encontra o sertão, nascem pratos como este, em que a carne derrete na boca e todo o sabor se espalha. Não sem o alho assado, a pimenta biquinho e... Hum... A manteiga de garrafa. Luiz Horta: Já virou um clássico, mesmo sendo tão recente. O que se consegue com uma coisa normalmente pesada, é espantoso. Mas o robalo me roubou mais a atenção. Neide Rigo: A carne de sol estava super saborosa, mas a textura não a diferenciava de outro exemplar cozido por métodos tradicionais. O alho cremoso deu um toque especial, e o molho, depois completado com uma farinha torrada, estava perfeito. O sal estava correto e a temperatura idem. Só mesmo a textura... Patrícia Ferraz: Uma pedida interessante, com a carne bem macia acompanhada por pimenta biquinho, um molhinho a base de manteiga de garrafa e o caldo do cozimento da própria carne e uma farinha de mandioca muito crocante produzida em Goiás. Bom exemplo de prato no espírito do Laboratório Paladar. Roberto Smeraldi: Intensidade não falta a esta carne de sol de alcatra que é longamente confitada em baixa temperatura. Teria preferido outra pimenta que não a biquinho (mas isso é gosto pessoal) enquanto o alho assado é perfeito para ser espremido nos cubos da carne. Silvio Giannini: Difícil resistir a esta carne de sol de consistência delicada, que em nada lembra a rusticidade original. A presença da delicadíssima pimenta-biquinho fornece o apelo cênico e a suave carga de sabor adicional para avivar o ambiente. Até uma criança adora come-la, penso eu, vendo com que vontade meus filhos participam da comilança. Uma cabeça inteira de alho assado jaz em um canto da chapa que chega à mesa. O alho, logo transformado em pasta, recobre esta carne e vai, pouco a pouco, conquistando seu "lugar ao sol", com o perdão, outra vez, de terrível trocadilho. Não sei porque estou com esta mania... Não levou mas deixou saudades no coração dos pequenos e em toda a família.