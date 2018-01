Carne e doces podem aumentar risco de câncer de mama

Uma pesquisa comparativa entre a dieta "ocidental" e a de mulheres asiáticas revela que a primeira, caracterizada por muita carne e doces, pode aumentar o risco de câncer de mama. O estudo foi publicado na quarta-feira, 11, pela revista Cancer Epidemiology. A conclusão confirma a relação denunciada por outros estudos entre a carne e os pratos com grande conteúdo de gordura da dieta ocidental e uma maior incidência de diversos tipos de câncer, assim como de doenças cardíacas e diabetes. Segundo os cientistas do Centro Oncológico Fox Chase de Filadélfia (Pensilvânia), a incidência de câncer de mama entre mulheres asiáticas aumentou depois que elas passaram a consumir a dieta "ocidental". O estudo analisou os hábitos de alimentação de 3 mil mulheres de Xangai, a metade das quais sofria câncer de mama. Todas explicaram quais eram seus pratos e alimentos preferidos e foram divididas em dois grupos. Um grupo, partidário da dieta "ocidental", consumia carnes vermelhas, camarões, peixe, balas, todo tipo de sobremesa, pão e leite. O outro, mais vegetariano, preferia tofu, verduras, vegetais, leguminosas, peixe e leite de soja. As mulheres do grupo "ocidental" que já haviam entrado na menopausa mostraram um risco de sofrer o tipo mais comum de câncer de mama 60% maior que o das vegetarianas. "Notamos um efeito evidente quando observamos mulheres após a menopausa e com excesso de peso. Parece que existe uma interação entre a dieta de carne e açúcar e o sobrepeso", disse Marilyn Tseng, do Fox Chase. Segundo Lawrence Cheskin, professor de saúde e nutrição na Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, esta é uma prova a mais de que a dieta está vinculada ao câncer.