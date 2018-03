Carne seca na minimoranga INGREDIENTES: - 4 minimorangas - 300 gramas (g) de arroz cozido - 160 g de carne seca - 160 g de ervilha - 2 cenouras - 100 g de vagem - 170 g de cogumelos - 1 maço de cebolinhas - 1 dente de alho amassado - 1 cebola picada - 2 colheres de sopa de azeite - Salsinha, pimenta-do-reino e sal a gosto. Modo de preparo: deixe a carne seca de molho por 24 horas. Coloque-a numa panela, leve ao fogo e cozinhe por 2 horas. Corte os legumes em tirinhas e cozinhe por 20 minutos. Coloque o óleo e o azeite numa panela e doure a cebola e o alho. Acrescente a carne, os legumes, os cogumelos fatiados, a salsinha e a cebolinha e refogue. Corte a carne e junte aos legumes. Misture ao arroz e recheie as morangas. A Moranga: Cozinhe no microondas de 6 a 8 minutos ou no fogão em água por 15 minutos, em fogo médio. Abra com cuidado e retire as sementes.