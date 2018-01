Carpaccio de atum (Vecchio Torino)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - Na primeira tentativa, o telefone não atendia e acabamos desistindo. Na segunda, a pessoa do outro lado da linha avisou: "hoje o atum já acabou, a gente compra pouco para estar sempre fresco". Terceira investida: "é melhor vocês não virem hoje, me perdoe, me perdoe...". O atum já estava virando o Santo Graal. Quando finalmente conseguimos provar, a decepção: peixe fresquíssimo, mas cortado de maneira descuidada, com alguns nervinhos, em uma porção prá lá de enjoativa - com azeite demais. Vale desvirtuar e provar umas garfadas com o molho de salsinha do couvert.Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - O salmão temperado como se fosse um steak tartar praticamente desaparece no meio de tantos temperos, principalmente mostarda e alcaparra. Grapefruit e laranja dão um contraste interessante, mas não suficiente para credenciar este prato como uma grande entrada. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Como toda boa cozinha italiana, o Vecchio Torino privilegia o produto. Usando só atum de boa qualidade, às vezes a parte mais nobre e gorda do peixe, o Toro, Giuseppe consegue elaborar uma entrada simples, leve e muito boa. Como, no entanto, julga-se neste prêmio o sabor, a simplicidade acaba prejudicando o bom carpaccio de atum. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Uma maravilha esse carpaccio de atum gordo do Giuseppe. Esse dia o atum foi toro (atum bem gordo), o que melhora o prato mais ainda. Cortado não muito fino, mastiga-se de forma bem agradável e quase derrete na boca. É simplesmente condimentado com sal maldon, que realça seu sabor, alem de umas poucas gotas de limão. Uma entrada cheia de voluptuosidade, destreza na preparação e festiva na boca. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Inexplicável. Gosto de azeite. E só. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Milanesa são aventuras perigosas. Mais difícil mesmo só um fegato a la venesiana. A gente espera que esteja sequinho por for a, úmido por dentro e ainda por cima saboroso que se sinta o tempero ou sabor da carne. Já viu. No meio caso estava seco alem da medida e de tempero também faltou alguma coisa. Felizmente havia alguns vizinhos de mesa, as entradas e as boas sobremesas para compensar. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - O atum estava muito bom, fresquinho (segundo o maitre, foram naquele dia buscar cedinho no Mercadão, de um japonês), cortado muito fino, com tempero delicado, sem sal (que veio à parte). Mas não foi uma entrada para o sonho. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Quase que essa entrada levou meu voto. O atum estava fresquíssimo, cortado em espessura mais grossa que um carpaccio comum, temperada com a suavidade da flor de sal, um pouco de azeite de qualidade e salpicada por ciboulette picadinha. Um primor. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Um atum albacora impecável, bem escolhido e muito bem cortado. O tempero ressalta sua qualidade sem dominar, mas guarda personalidade e perfume. Ficaria ainda melhor com um azeite à altura dos demais ingredientes, assim valorizando o conjunto. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Como um delicado carpaccio de atum gordo fresco, regado com azeite extra-virgem de baixa acidez e salpicado por flor de sal de Gueránde, da região da Bretanha francesa, pode marcar, de maneira irremediável, minha memória? O frágil manto chega à mesa sem alarde, não surpreende pela estética mas, à boca, é capaz de arrancar suspiros até do cliente vizinho. Picasso dizia que se leva uma vida inteira para voltar a pintar como uma criança. Pois havia uma criança na cozinha do Vecchio. E deste lado do balcão também comi, feito criança, maravilhado. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - É claro que, quando fiz o pedido, logo perguntei: tem torô? Não tinha, e o carpaccio foi preparado com atum mais magro, mesmo. Está certo, o ingrediente principal é bem escolhido, bem cortado, o azeite, o limão e a ciboulette são colocados com sabedoria, compondo uma entrada refrescante e gostosa - mas seu preço incomoda. Aliás, o valor parece sempre calibrado para cima, isto é, supõe que ela seja feita somente com a parte mais nobre do atum. E raramente é. Portanto, a casa poderia pensar em praticar um preço menor quando trabalhar com um peixe não tão gordo.