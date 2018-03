Carreta bloqueia alça de acesso da Ayrton Senna em SP Motoristas enfrentam problemas nesta manhã pela Rodovia Ayrton Senna na região de divisa entre São Miguel Paulista, na zona leste da capital, e o bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande SP. Pouco antes da 1 hora, o cavalo mecânico se desprendeu de uma carreta-tanque carregada com 45 mil litros de álcool combustível. O acidente, que não deixou feridos, ocorreu na alça de retorno localizada no quilômetro 25,8 da Ayrton Senna que também serve de acesso entre os dois bairros e a rodovia. A carreta embicou na pista e será necessário o transbordo da carga e o uso de um guindaste para içá-la novamente e acoplá-la ao cavalo. Com isso, motoristas que saem de São Miguel Paulista e pretendem seguir pela Ayrton Senna no sentido São Paulo precisarão seguir em direção à cidade Mogi das Cruzes e fazer o retorno no quilômetro 28,6, ao lado da balança da rodovia. Já quem vem de Mogi das Cruzes e precisa sair para São Miguel Paulista terá de prosseguir viagem até o aeroporto de Cumbica e fazer o retorno pela rodovia Hélio Smidt. Segundo a Dersa, não há previsão para liberação da alça de retorno da Rodovia Ayrton Senna em São Miguel Paulista e Bairro dos Pimentas.