Carreta derruba limitador de altura e para Linha Amarela Uma carreta derrubou um limitador de altura instalado a 4,5 metros do asfalto na Linha Amarela, via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio, e causou a interdição das pistas no sentido zona norte por cerca de uma hora, a partir das 14h30. Não houve feridos e nenhum carro foi atingido.