Carreta e caminhão pegam fogo em rodovias em SP

Uma carreta do tipo cegonheiro, que transportava oito veículos pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido de São Paulo, incendiou-se na madrugada deste sábado, 16, na altura do Km 185, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo. O fogo teve início na parte em que os carros eram transportados e o motorista conseguiu desatrelar o cavalo-mecânico antes que fosse atingido pelas chamas. Pelo menos seis dos oito automóveis foram atingidos pelo fogo, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Funcionários da concessionária NovaDutra providenciaram a interdição da pista, com apoio de policiais rodoviários federais. Na Rodovia dos Bandeirantes, um caminhão carregado com carvão incendiou-se também nesta madrugada. O acidente aconteceu quando o veículo trafegava à altura do Km 29, no sentido interior, nas proximidades do bairro de Perus, na zona oeste da capital. Segundo a Autoban, concessionária que administra o sistema Anhangüera Bandeirantes, o motorista, que sofreu queimaduras, foi socorrido ao pronto-socorro de Vila Penteado, na zona norte. Duas guarnições do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas. A concessionária não sabe informar a causa do acidente nem fornece mais dados sobre o caminhão e seu condutor. O trecho da rodovia foi bloqueado para remoção do veículo e limpeza da pista. O tráfego para o interior foi desviado no Km 24, pelo Rodoanel, para a Via Anhangüera.