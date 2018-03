Carreta pega fogo e bloqueia Marginal do Tietê Uma carreta entalou no início desta manhã sob a Ponte da Freguesia do Ó e pegou fogo, bloqueando a pista local da Marginal do Tietê no sentido Penha, na zona norte de São Paulo. O tráfego segue apenas pela pista expressa e foi bloqueado também sobre a ponte.