Carreta pega fogo e interdita a Régis Bittencourt Uma carreta que transportava um tanque de oxigênio pegou fogo e levou à interdição total da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no km 404, em Miracatu, às 5h30 desta quinta-feira, 12. O fogo teria começado no sistema de rodagem da carreta e atingiu o tanque com oxigênio. O motorista parou no acostamento e saiu ileso, enquanto as chamas tomavam conta do veículo. As duas faixas foram interditadas por segurança, em razão do risco de explosão.