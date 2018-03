Carreta tomba e fecha Fernão Dias por mais de 3 horas Um carreta com óleo de cozinha tombou hoje e causou a interdição total da Rodovia Fernão Dias, na altura do km 37, em Atibaia, no interior paulista. O acidente ocorreu às 9h40, no sentido Minas Gerais. Ninguém ficou ferido. Como parte do óleo caiu na pista, foi necessário limpá-la e jogar serragem para torná-la menos escorregadia. O trecho foi liberado às 13h15, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Durante o bloqueio, apesar de o tráfego ter sido desviado por dentro da cidade, o congestionamento atingiu 4 km. Às 14 horas, a fila havia diminuído para 2,5 km. Neste início de tarde, o movimento era normal nas demais rodovias que ligam a capital ao interior e litoral paulista, sem registro de pontos de parada. No fim da madrugada, uma pessoa morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus na altura do km 61 da pista sul da Anchieta, em Cubatão, na região da Baixada Santista.